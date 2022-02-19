A + A -

تعقيباً على الشكوك القائمة حول فوز شركة CMA CGM الفرنسية في تلزيم إدارة وتشغيل محطة الحاويات في مرفأ بيروت، وما اذا كان الفوز جاء وفقاً للقانون ومن دون "قطبة سياسية مخفية"، أوضح وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية أن فوز الشركة الفرنسية جاء وفقاً لدفتر الشروط "تفادياً لهطول أي شركة علينا بالمظلّة".

وأكد حمية لـ"نداء الوطن" أن العقد سيُدخل الى خزينة الدولة اليوم 20 مليون دولار من المبلغ الذي ستسدده الشركة عن فترة سنتين من أصل 33 مليون دولار، معتبرا أنّ العقد الموقع مع CMA CGM خطوة مهمة خصوصاً وأننا اعتمدنا مبدأ خدمة أفضل وبتكلفة أقل، مع الاشارة الى أنه وقع الاختيار وفقاً لبيان الوزارة على شركة CMA CGM للتفاوض معها كونها استوفت الشروط المطلوبة من الناحية التقنية، في حين أن عرض الشركة الثانية GULFtainr، شابه بعض النواقص الجوهرية في الجانب التقني، إضافة الى أن السعر الذي قدمته الشركة الفرنسية هو الأدنى.