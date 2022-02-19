عناوين الصحف ليوم السبت 19 شباط 2022

الأخبار
ـ المقاومة تتحدّى: تحليق آمن فوق فلسطين
ـ النقابة لا تنتفض
ـ «صندوق تغيير الأنظمة»: NED الوجه الآخر لـ CIA | «هيا بنا» إلى الإعلام الشيعي المعارض!
ـ تل أبيب تتدارك التصعيد: تصريحات عمل إضافية للغزّيين
البناء
ـ تصعيد في أوكرانيا واجتماع لجنة الاتصال اليوم … وعبد اللهيان: اقتربنا كثيراً من الاتفاق
ـ المقاومة تعلن و«إسرائيل» تعترف: الطائرة استطلعت والاحتلال فشل
ـ برّي للعرب: أين سورية والسوق المشتركة… والارتباك الرسميّ يوصلنا إلى هوف – 2
الجمهورية
ـ رسائل جوية تُعزِّز إحتمالات التصعيد
ـ هل يُفجِّر «حزب الله» الساحة اللبنانية؟
ـ لجنة موقتة منذ 2002 نجاح باهر وانفجار مستمر
ـ هذا ما ينتظر لبنان بعد اتفاق فيينا
ـ الوكالات الحصرية: إلغاء جزئي ضمن تسوية
اللواء
ـ سيادة الفضاء بعد الحدود تحت رحمة الرسائل الجوية
ـ ذعر يصيب سكان العاصمة والضواحي.. والميغاسنتر والملاحقات تُهدّد الانتخابات
ـ عشرات الإصابات بين الفلسطينيين بمواجهات مع الاحتلال في نابلس
ـ استمرار التصعيد في شرق أوكرانيا على وقع حوار طرشان بين موسكو وواشنطن
الديار
ـ انجاز مميز: المقاومة تخرق أجواء العدو بمسيرة «حسان» بعمق 70 كلم ومدة 40 دقيقة وتعود سالمة الى قواعدها
ـ ارباك في «إسرائيل» وقائد سلاح الجو قد يستقيل والطائرات الإسرائيلية تقوم بـ «فولكلور» فوق بيروت
ـ تداعيات ملاحقة سلامة خطيرة ولا إجراءات حكومية للتحوّط من المخاطر