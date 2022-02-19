عناوين الصحف ليوم السبت 19 شباط 2022

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الأخبار

ـ المقاومة تتحدّى: تحليق آمن فوق فلسطين

ـ النقابة لا تنتفض

ـ «صندوق تغيير الأنظمة»: NED الوجه الآخر لـ CIA | «هيا بنا» إلى الإعلام الشيعي المعارض!

ـ تل أبيب تتدارك التصعيد: تصريحات عمل إضافية للغزّيين

البناء

ـ تصعيد في أوكرانيا واجتماع لجنة الاتصال اليوم … وعبد اللهيان: اقتربنا كثيراً من الاتفاق

ـ المقاومة تعلن و«إسرائيل» تعترف: الطائرة استطلعت والاحتلال فشل

ـ برّي للعرب: أين سورية والسوق المشتركة… والارتباك الرسميّ يوصلنا إلى هوف – 2

الجمهورية

ـ رسائل جوية تُعزِّز إحتمالات التصعيد

ـ هل يُفجِّر «حزب الله» الساحة اللبنانية؟

ـ لجنة موقتة منذ 2002 نجاح باهر وانفجار مستمر

ـ هذا ما ينتظر لبنان بعد اتفاق فيينا

ـ الوكالات الحصرية: إلغاء جزئي ضمن تسوية

اللواء

ـ سيادة الفضاء بعد الحدود تحت رحمة الرسائل الجوية

ـ ذعر يصيب سكان العاصمة والضواحي.. والميغاسنتر والملاحقات تُهدّد الانتخابات

ـ عشرات الإصابات بين الفلسطينيين بمواجهات مع الاحتلال في نابلس

ـ استمرار التصعيد في شرق أوكرانيا على وقع حوار طرشان بين موسكو وواشنطن

الديار

ـ انجاز مميز: المقاومة تخرق أجواء العدو بمسيرة «حسان» بعمق 70 كلم ومدة 40 دقيقة وتعود سالمة الى قواعدها

ـ ارباك في «إسرائيل» وقائد سلاح الجو قد يستقيل والطائرات الإسرائيلية تقوم بـ «فولكلور» فوق بيروت

ـ تداعيات ملاحقة سلامة خطيرة ولا إجراءات حكومية للتحوّط من المخاطر