أسرار الصحف ليوم السبت 19 شباط 2022

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البناء



قالت مصادر انتخابية إن جميع الأحزاب والجمعيات تلجأ لترشيح وجوه إعلامية برزت بقوة في أزمة السنتين الماضيتين، ومن ضمن هؤلاء تمّ حسم اسمين إعلاميين بارزين شابين في حزبين حليفين لحزب الله يقولان إن أمر ترشيحهما مؤجل أو غير مطروح.



تقول مصادر دبلوماسية روسية إن أمر حسم الاتفاق النووي بصورة نهائيّة خلال عطلة الأسبوع تمهيداً لإعلان إنجازه يوم الاثنين لا يزال قائماً وإن الاجتماع غير المعلن بين وفدين إيراني وأميركي في مسقط قد تمّ رغم نفيه وكان ناجحاً.

الجمهورية

ـ رجّح قريبون من مرجع سياسي أن يُعيد ترشيح غالبية نوابه الحزبيين الحاليين في الإنتخابات المقبلة.

ـ جزم مسؤول كبيرأنّ لقاءه مع ممثل دولة كبيرة لم يتناول ملفاً مالياً حسّاساً يشمل الأوساط بكل مستوياتها.

ـ يواظب مرجع مسؤول على التأكيد للقاصي والداني أن علاقته بجهة داخلية فاعلة متينة جداً، خلافاً لكل ما يُشاع عن خلافات بينهما.

اللواء



اختلفت التأويلات «للمبارزة الجوية» بين إسرائيل وحزب الله، وذهب البعض لربط ما يجري بمرحلة ما بعد الضربات الجوية المعادية داخل سوريا!



لم يناقش حزب بارز مع حليف من نوعه أسماء النواب المرشحين على اللوائح في ظل استبعاد التغيير في الترشيحات.



يُؤكّد مصرفيون ان المسار التنازلي لسعر صرف الدولار، ماضٍ إلى مستقر معين، خلافاً للمعطيات التي سادت المرحلة السابقة.