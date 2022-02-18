إنجاز جديد ونوعي لشعبة المعلومات.. إحباط عملية تهريب ٧٠٠ الف حبة كبتاغون الى السعودية

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كتب وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي عبر تويتر:

"إنجازٌ جديد ونوعي لشعبة المعلومات في المديرية العامة لقوى الامن الداخلي التي تمكنت من إحباط عملية تهريب ٧٠٠ الف حبة كبتاغون كانت معدّة للنقل براً بواسطة شاحنة الى المملكة العربية السعودية.

وبعد عملية رصد دقيقة أوقف اللبناني ر.م. في البقاع، وبنتيجة التحقيق معه تبيّن ارتباطه بالمطلوب غ.د شقيق أحد الموقوفين والمتورط في أكبر عملية تهريب حبوب الكبتاغون الى الدول العربية."

وأضاف مولوي: "بعزم وإرادة تمكنت القوى الامنية خلال أسبوع من إحباط ثلاث عمليات تهريب للمخدرات. مستمرون بذلك منعاً لتصدير الأذى والشر الى أشقائنا وحمايةً لمجتمعنا ومجتمعات الدول العربية ".

وارفق مولوي تغريدته بهاشتاغ: ‫#لكمبالمرصاد‬ #تجارالموت