قائد الجيش متفقدا قيادة لواء المشاة الحادي عشر: نبذل كل طاقتنا لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل العسكريين

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تفقد قائد الجيش العماد جوزاف عون قبل ظهر اليوم، قيادة لواء المشاة الحادي عشر في النقاش، واجتمع بالضباط والعسكريين واطلع على أوضاعهم ثمّ استمع إلى إيجاز من قائد اللواء عن مهماته لحفظ الأمن في قطاع مسؤوليته.

ونوه العماد عون ب”انضباط عناصر اللواء ومناقبيتهم العالية والكفاءة التي أظهروها خلال أدائهم للمهمات، وبخاصة أثناء الاحتجاجات الشعبية عام 2019 وفي أعقاب انتشار جائحة كورونا وانفجار مرفأ بيروت وأحداث الطيونة” ، معتبراً أن “هذه الجهود أنقذت لبنان”.



وأضاف: “واجبنا يقضي بالحفاظ على بلدنا وشعبنا لأن التضحية لأجل لبنان شعارنا. لن نستسلم لأن استسلامنا يعني ترك الوطن يقع ضحية الإرهاب والعصابات والميليشيات والمخدرات. لو أن جيشا آخر واجه التحديات التي تغلبتم عليها في السنتين الأخيرتين لكان معرضاً للانهيار، لكنكم مستمرون في تحمُّل مسؤولياتكم وذلك عائد إلى إيمانكم بلبنان ومحبة شعبكم لكم وثقته بكم”.

وأكد العماد عون أن القيادة” تبذل كل طاقتها لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل العسكريين وتعزيز الطبابة والنقل المشترك، إضافة إلى التنسيق مع الأمم المتحدة والدول الصديقة للحصول على مساعدات للجيش”.

وختم داعياً العسكريين إلى” مزيد من الصبر لأن الوطن يستحق منهم كل تضحية”.