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الزعرورية شيعت المدير العام السابق لرئاسة الجمهورية المهندس محمود عثمان

18
FEBRUARY
2022
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شيعت بلدة الزعرورية في قضاء الشوف، المأسوف عليه المرحوم المهندس محمود عثمان، المدير العام السابق لرئاسة الجمهورية ورئيس مجلس الانماء والاعمار سابقا والرئيس السابق لمجلس الاوسمة، وذلك في مأتم مهيب رسمي وشعبي، حضره المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير ممثلا رؤساء الجمهورية والمجلس النيابي والحكومة، وعدد من الفعاليات الرسمية والسياسية والعسكرية. وأقيمت الصلاة لراحة نفسه بعد صلاة الظهر ووري في جبانة العائلة في الزعرورية.

وتقبلت ارملة الفقيد وأولاده وشقيقه المدير العام لقوى الامن الداخلي سابقا اللواء عثمان عثمان تعازي ممثل الرؤساء الثلاثة والمشاركين. ويستمر قبول التعازي غدا في منزل العائلة في الزعرورية، ويوم الاثنين المقبل 21 شباط في قاعة مسجد الأمين في وسط بيروت من الساعة الثالثة عصرا حتى الساعة السابعة مساء.
واعرب الدكتور شقير عن الألم البالغ لغياب المهندس محمود عثمان واصفا إياه بأحد ابرز اركان الإدارة اللبنانية واحد كبار موظفيها الذي خدم بإخلاص وتفان وامانة في مختلف المواقع الإدارية التي حل فيها، سواء في رئاسة الجمهورية او في رئاسة مجلس الانماء والاعمار. واعتبر انه بغياب المهندس عثمان تفقد الإدارة اللبنانية رائدا من روادها المميزين.

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