مفاجأة الحريري!

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عمر الراسي - "أخبار اليوم"

على الرغم من اعلان الرئيس سعد الحريري تعليق العمل السياسي الا انه ما زال محور الاحداث السياسية، والعين عليه ان عاد الى بيروت وان غادرها، والاذن ايضا ان تكلم او صمت، حيث في الصمت قراءات عدة!

وتكشف مصادر واسعة الاطلاع، ان الحريري يعد مفاجأة تنطلق من داخل البيت "المستقبلي"، قائلة: عندما حضر الى بيروت لاحياء ذكرى استشهاد والده رفيق الحريري لم يجتمع باي من مكونات تيار المستقبل ، لم يحمل في جعبته مآل الحركة السياسية لتياره وتحديدا ما هو الدور الذي سيوكل للمستشارين والموظفين، وافيد انه لم يترك لهم المجال لاي سؤال نظرا الى ضيق الوقت، اذ اقتصرت الزيارة الاخيرة على لقاءات جانبية دون البحث في تفاصيل سياسية او ادارية.

الا انه، بحسب تلك المصادر، اجرى الحريري في الساعات الاخيرة بعض الاتصالات طالبا ممن اتصل بهم التحضير للمرحلة القادمة على ان يراجع التفاصيل معهم في مقر اقامته في دبي، حيث حدد لهم مواعيد من اجل تبلغ الموقف كل حسب وظيفته وموقعه.



وتنقل المصادر عن مقربين من الحريري ان الرجل على الرغم من اعلانه الانكفاء السياسي عن لبنان وعدم الترشح، لكن يبدو انه يتحضر للمرحلة المقبلة ليخوض غمار السياسية من خارج تركيبة مجلس النواب والحكومة والوظائف.

وتختم: مع شهر آذار ستبدأ الصورة بالتبلور.