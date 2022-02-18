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إليكم جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء

18
FEBRUARY
2022
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أعلنت رئاسة مجلس الوزراء, اليوم الجمعة, في بيان أنه, "سيعقد مجلس الوزراء جلسة عند الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الاربعاء الواقع فيه 23/2/2022 في السراي الكبير لبحث المواضيع المدرجة في الجدول المرفق ربطأ".


وأضاف, "للتفضل بالإطلاع وأخذ العلم".


وتضمن البيان, "المواضيع المطروحة على جدول الأعمال, لجلسة مجلس الوزراء رقم 18/2022 التي ستعقـد يـوم الأربعاء بتاريخ 23/2/2022 في السراي الكبير (الساعة الثالثة بعد الظهر), وهي التالية, النفايات".


وأشار البيان, "أنَّ خطة النفايات وما قد يتفرع عنها من مواضيع, ومشروع مرسوم يرمي الى تنظيم الهيئة الوطنية لإدارة النفايات الصلبة وتحديد ملاكها وشروط التعيين ونظام العاملين فيها وسلسلة فئاتهم ورواتبهم ودرجاتهم إضافة إلى النظام الداخلي لمجلس إدارة الهيئة".


بالإضافة إلى, "طلب وزارة الداخلية والبلديات تمديد العقد الموقع مع لافاجيت ملتزمة اعمال كنس وتنظيف طرقات وشطفها ونزع الملصقات وجمع النفايات وترحيلها من مدن اتحاد بلديات الفيحاء لمدة 6 اشهر قابلة للتجديد ستة اشهر اضافية".


وكذلك, "طلب وزارة الداخلية والبلديات تمديد إستمرارية العمل مع شركة باتكو ش.م.ل. ملتزمة أعمال إدارة وتشغيل وصيانة مركز معالجة النفايات المنزلية الصلبة في حبالين التابع لإتحاد بلديات قضاء جبيل لغاية 30/6/2022".


وأضاف, "طلب وزارة الداخلية والبلديات الموافقة على عقد إتفاق بالتراضي مع شركة NTCC لجمع ونقل النفايات ضمن نطاق إتحاد بلديات منطقة جزين".


بالإضافة إلى, "وضعية العقود الموقعة بين مجلس الإنماء والاعمار وشركة الجهاد للتجارة والتعهدات ش.م.ل التدابير الواجب اتخاذها من اجل اعادة فتح مطمر مصب الغدير (الكوستابرافا) ومطالب اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية المتعلقة بالموضوع".


وتابع, "طلب وزارة الداخلية والبلديات الموافقة على إعطاء حوافز إلى إتحاد بلديات قضاء جبيل من عائدات الصندوق البلدي المستقل ليتسنى لاتحاد بلديات جبيل الاستمرار في معالجة النفايات المنزلية الصلبة العائدة لبلدات وقرى جبيل والتي يفوق عددها 85 بلدة وقرية, عرض مجلس الانماء والاعمار تلزيم أعمال صيانة وتلزيم وحراسة مطمر الناعمة الصحي".


كما وسيعرض, "مشروع مرسوم يرمي إلى تعديل المادة الأولى من المرسوم رقم 2894 تاریخ 4/30/2018 المتعلق بتعديل المادة الثامنة من المرسوم رقم 12045 تاريخ 24/5/2014 المعدل بموجب المرسوم رقم 2539 تاريخ 2/2/2016 (إبرام مذكرة تفاهم وقبول هية مالية مقدمة من الحكومة الإيطالية لصالح وزارة البيئة لتنفيذ الدعم التقني لمشروع مكافحة التلوث البيئي في لبنان) لجهة تمديد مهلة تنفيذ المشروع لغاية /2016/13/2".


وكذلك هناك مواضيع متفرقة ستطرح, "طلب وزارة الدفاع الوطني الموافقة على مشروع اتفاقية بين حكومة الولايات المتحدة الأميركية وحكومة الجمهورية اللبنانية بشأن قانون المساعدات الخارجية لعام 1961, والتشريعات اللاحقة به".


وأضاف, "طلب وزارة الداخلية والبلديات الموافقة على التدابير الواجب إتخاذها لإجراء الإنتخابات النيابية العامة للعام 2022".


بالإضافة إلى, "طلب تجديد عقد ايجار مقر المجلس الإقتصادي والإجتماعي, طلب وزارة التربية والتعليم العالي نقل ملكية العقارين /1967/ و/2134/ من منطقة بجه العقارية إلى بلدية بجه ـ قضاء جبيل لإنتقاء الحاجة للإحتفاظ بملكيتهما".


وكذلك, "عرض وزارة الصحة العامة موضوع الساهمة المالية للمؤسسة العامة لإدارة مستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي الدعم برنامج اللجنة الوطنية لوهب وزرع الأعضاء والأنسجة البشرية في لبنان".


وتابع, "طلب وزارة السياحة المشاركة في المؤتمر الدولي لرؤساء بلديات مدن البحر المتوسط في مدينة فلورنسا - ايطاليا اعتباراً من 24 شباط 2032 ولغاية 27 منه".

 

وسيناقش أيضًا, "طلب وزارة الإعلام المشاركة في اجتماع مدراء وكالات الأنباء العربية مع مدراء وكالات الأنباء الألمانية في برلين (على سبيل التسوية), وطلب وزارة الاتصالات الموافقة على مسودة دفتر شروط العقد الخاص لإطلاق مزايدة تلزيم الخدمات البريدية والوثائق العائدة له".

 

 

 

 

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