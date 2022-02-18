الإتصالات وتسعيرتها.. خبر هامّ

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كشف مدير مكتب وزير الاتصالات زياد شلفون أنّ "الوزارة لا ترغب بزيادة الأسعار إنّما تهدف لاستمرار القطاع"، وقال: "نحنُ نشعر مع الشعب، ولكن بهدف تأمين خدمة اتصالات جيّدة علينا زيادة التعرفة".



وفي حديثٍ عبر إذاعة "صوت كل لبنان 100.5"، أوضح شلفون أن زيادة التعرفة لن تكون بطريقة عشوائية، وأردف: "سوف يتم مراعاة أصحاب الدخل المحدود، والاتصالات ستكون في متناول الشعب اللبناني".



وأشار شلفون إلى أنّ القرار النهائي لم يُتخذ بشأن التسعيرة، وقال: "المبدأ هو عدم الزيادة الكبيرة على المواطن والتسعيرة ستكون على سعر صيرفة وباقة خاصة لذوي الدخل المحدود".