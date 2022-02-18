الإتصالات وتسعيرتها.. خبر هامّ

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أوضح مدير مكتب وزير الإتصالات زياد شلفون في حديث لبرنامج نقطة عالسطر من صوت لبنان أن الوزارة لا ترغب بزيادة الأسعار إنما تهدف لإستمرار القطاع ، وقال: نحن نشعر مع الشعب ولكن بهدف تأمين خدمة اتصالات جيدة علينا زيادة التعرفة. وأشار الى عدم زيادة التعرفة بطريقة عشوائية، مضيفاً: سوف يتم مراعاة أصحاب الدخل المحدود مشدداً على أن الإتصالات ستكون في متناول الشعب اللبناني.

شلفون لفت الى أن القرار النهائي لم يتخذ بشأن التسعيرة والمبدأ هو عدم الزيادة الكبيرة على المواطن بحيث سيكون هناك باقة خاصة لذوي الدخل المحدود.