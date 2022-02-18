living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

لبنان وصندوق النقد: الاتكال على نية المسؤولين (كريستوف أبي خليل)

18
FEBRUARY
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

صندوق النقد، الباب الأول الذي تطرقه الكثير من الدول عند انهيارها.

ومن بين هذه الدول لبنان، الذي لم يفكّر للحظة خارج الصندوق ولم يحاول النهوض من خلال وصفة محلية خاصة رغم وفرة الحلول وكثرتها، لكنه لجأ دون التفكير مرتين إلى الوصفة العامة الجاهزة والسهلة على أصحاب الثروات والمدمرة لأصحاب الطبقتين الوسطة والفقيرة، فوصفة الصندوق تأتي على النحو التالي: خفض قيمة العملة الوطنية بتعويم جزئي أو كلّي، زيادة الضرائب والرسوم، ترشيد انفاق الحكومة، إلغاء دعم الحكومة عن السلع والخدمات والمحروقات، التقشف، بيع أملاك الدولة وشركاتها، تخفيض العمالة في القطاع العام.

على الرغم من الوصفة الواحدة المطروحة من الصندوق التي قد تصلح لبلدٍ ولا تصلح لآخر ويمكن أن تترك البلد أكثر فقراً مما كان عليه مع مديونية أكثر، هناك دول نجحت معه، وسبب هذا النجاح ليس وصفة الصندوق، بل الإدارة ونيتها في الإصلاح والنهوض وتحملها مسؤولياتها من محاسبة المسببين بالإنهيار وحماية المواطنين من وطأة الأزمة والتوفير لهم الصحة والتعليم وفرص العمل، ومن النماذج الناجحة نذكر أيسلند التي سددت كامل ديونها للصندوق سنة ٢٠١٥.

أيسلند البلد الذي انهار سنة ٢٠٠٨ مع الاقتصاد العالمي، لجأ إلى صندوق النقد بهدف واحد وهو النهوض، فلم تتدخل الدولة لمنع إنهيار المصارف بل تركتها تعلن إفلاسها وحاسبت المقصّرين وزجتّهم في السجون، ولم تلجأ إلى التقشف بل حافظت على مجانية الخدمات دون فرض المزيد من الضرائب كل ذلك ترافق مع زيادة في الصادرات، مكافحة البطالة، وإصلاحات جذرية خاصةً في القطاع المصرفي الذي وضعته أمام خيارين: أو تكوّن المصارف رؤوس أموالها وتعيد الودائع أو في حالة الإخفاق، تغلق ويزجّ المسؤولين في السجن.
وهكذا نجحت أيسلند بالنهوض أولاً، تخفيض دينها العام من ١٠٠٠% إلى ٩٨% فقط في أربع سنوات ثانياً، وتسديد قرض صندوق النقد الدولي قبل الأوان دون المس بودائع المودعين ثالثاً.

أما في لبنان، وبعد الفشل في إدارة الأزمة ووقف الإنهيار، يأتي نَصرُ الطبقة الحاكمة المتجسّد بالمفاوضات مع الصندوق التي يقودها بشكلٍ غير مباشر مصرف لبنان والمصارف لحماية وتعويم أنفسهم على حساب الشعب آملين أخذ ثقة صندوق النقد لأخذ ثقة الجميع دولياً، فقاموا بتخفيف الخسائر، تدخلوا لمنع إفلاس المصارف وعوّموها، بددوا الأموال العامة لإنقاذها، وحمّلوا المودعين ثمن إخفاقاتهم. زيادة عن ذلك، حرروا سعر الصرف بطريقة عبثية، رفعوا الدعم عن المحروقات والسلع الأساسية وخفّضوا استيرادها عشوائياً، رفعوا نسبة الضرائب وكانت حلولهم المؤقتة تقضي بطبع المزيد من الليرات لتوزيع المساعدات فتدهور سعر الصرف وارتفعت نسبة الفقر.

إن معظم الدول التي تعاملت مع الصندوق سواء نجحت في سداد ديونها أم لم تنجح تقول لك: إحذر! للصندوق سلبيات أكثر من إيجابيات، فالمزيد من الإقراض لا يحل المشكلة، ووصفة متكاملة عامة لا تحلّ أزمة بسهولة وتأتي بنهوض.
كما هناك من يشجعّك على الوصفات الخاصة والنهوض دون تدخّل الصندوق كماليزيا، فالحلول كثيرة وموجودة بوفرة كإصلاح القطاع المصرفي وإعادة هيكلته وتطوير النظام الضريبي ومكافحة الفساد ورفع الصادرات من خلال بناء اقتصاد منتج.. ولكن مهما كان الإتجاه يبقى نجاح أي وصفة معلّق على نية الإدارة والمسؤولين ورؤيتهم وأهدافهم للبلد ومواطنيه.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout