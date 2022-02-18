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الأخبار: جزء أساسي من لبنان واللبنانيين ويجب «طمأنته» داخلياً ودولياً.. الفاتيكان: لإسقاط حزب الله عن قوائم الإرهاب

18
FEBRUARY
2022
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كتبت هيام القصيفي في صحيفة الاخبار نقلاً عن أمين سر الفاتيكان للعلاقات مع الدول، المطران بولا غالاغر ان حزب الله جزء أساسي من لبنان واللبنانيين ويجب «طمأنته» داخلياً ودوليا.

وتحدّث الموفد الفاتيكاني عن أهمية إقامة حوار مع حزب الله في الشأن الداخلي اللبناني و«تصحيح» العلاقة معه كونه يمثل الفريق الشيعي الذي هو جزء أساسي من لبنان واللبنانيين، ما يمكن أن يقرّب العلاقات الداخلية ويريح الأجواء اللبنانية.

كما تحدث عن ضرورة «طمأنة» الحزب داخلياً ودولياً، لافتاً إلى أن إسقاطه عن لوائح الإرهاب الدولية والأميركية يمكن أن يساهم في ترطيب الأجواء وتحسين العلاقة معه، وهذا يجعل الحوار معه أسهل، لا سيما في الجانب المتعلق بدور إيران وتأثيرها في لبنان.

وميّز غالاغر بين موقع الحزب إقليمياً وبين اتهامه بالإرهاب، وبدا أقرب إلى تبرير دور الحزب خارج لبنان مقارنة مع الولايات المتحدة التي تتدخل في كثير من الدول. ودعا إلى تقريب وجهات النظر بين الأفرقاء اللبنانيين وحزب الله ما يضمن حواراً داخلياً يساعد على معالجة الأزمة اللبنانية.

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