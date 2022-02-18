بوغدانوف: جميع المكونات اللبنانيين يجب أن تكون مشاركة في حل القضايا الوطنية

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بعض ما جاء في مانشيت الجمهورية:

أشار نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف الى وجود أواصر تربط بلاده بالرئيس الشهيد رفيق الحريري، ونجله الرئيس سعد الحريري، والذي كان قائدًا «معترفًا به» للبيئة السنية في لبنان.

وأسف بوغدانوف في حديث لـ«روسيا اليوم» لقرار الحريري الابتعاد عن الحياة السياسية، معتبرًا في الوقت عينه «أن هذا الأمر مؤقت لأنه من الشخصيات المطلوبة، كونه يدرك مسؤوليته، لا تجاه طائفته وحسب، بل تجاه الشعب اللبناني عموماً.

كذلك اشار الى «التركيبة الفريدة التي يتمتع بها لبنان، وأنه البلد الوحيد في المنطقة الذي ينتخب رئيسًا من الديانة المسيحية»، معتبرًا «أن جميع المكونات يجب أن تكون مشاركة في حل القضايا الوطنية».