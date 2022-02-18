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أسرار الصحف ليوم الجمعة 18 شباط 2022

18
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البناء: خفايا وكواليس

كواليس

قالت مصادر دبلوماسية روسية إن اللقاء الثنائي المباشر بين ممثلين لواشنطن وطهران تم أو سيتم بعدما اكتمل نص مسودة الاتفاق وبقيت فراغات تحدد تاريخ كل التزام تنفيذي من الفريقين الأميركي والإيراني وبحسمها يصير الاتفاق جاهزاً للتوقيع والإعلان.


خفايا

قالت مصادر الماكينة الانتخابية في ثنائي حركة أمل وحزب الله إن التعاون مع التيار الوطني الحر حسم في كل الدوائر واستثنيت منه دائرتا البقاع الغربي وصيدا جزين وتركت صيغة اللوائح موحّدة أو منفصلة لضرورات المعركة الانتخابية.

 

 


نداء الوطن: خفايا

ربطت مصادر مراقبة بين حديث السيد حسن نصرالله عن أنصارية جديدة تنتظر إسرائيل وبين شبكات الجواسيس التي تم الإعلان عن توقيفها ومن بينهم، كما قيل، جاسوس ينتمي لـ»حزب الله».

 

تكريم قائد الجيش للواء محمود الأسمر بمناسبة إحالته إلى التقاعد أتى بعدما كان تم توقيف مدير مكتب الأسمر وبعدما تم تسريب أخبار عن اتهامات وجهها الأسمر إلى قائد الجيش.

 

توقفت جهات متابعة عند إشارات التخلّي العلني عن النائب جميل السيد من دون أن يترك له أي مجال للإعتراض مع تسريبات تتحدث عن نهايته السياسية، خصوصاً أن هذه النهاية تأتي بعدما كان تم إدراج اسمه على لائحة العقوبات الأميركية بتهمة الفساد.

 

 

 

اللواء: أسرار

همس
تشكّل خطوة دولة كبرى لجهة العرض المتعلق بالغاز والكهرباء، إحراجاً لفريق لبناني، يزعم أنه يتطلع للتعاون معها.


غمز
لا يزال الغموض يُحيط بما يمكن ان يُقدم عليه نائب حالي ووزير سابق في أحد أقضية الجبل، لجهة الترشح أو الامتناع، وإن كان الخيار الأول هو المرجح.


لغز
لا تعتبر مصادر في «الثنائي» أن الأولوية لديه في تعيين نائب مدير أمن الدولة، لاعتبارات بعضها يكمن في الصدور.

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