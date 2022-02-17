كشف تفاصيل اضافية في جريمة قتل لبناني في برلين!

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"نشر موقع bz-berlin التقرير التالي عن الشاب الجنوبي محمود علي فاضل (من المالكية الجنوبية)، الذي قضى جراء جريمة قتل مروعة في محل اقامته في العاصمة الألمانية برلين.

"في 23 نوفمبر ، قُتل رجل (39) برصاصة في مولرشتراسه 38 في ويدينج. تمكن الجناة في البداية من الفرار ، لكن تم القبض عليهم الآن.

كما أعلنت الشرطة والمدعي العام يوم الخميس ، تم القبض على امرأة تبلغ من العمر 24 عامًا في آخن في 14 يناير. وصدرت مذكرة التوقيف في برلين بتهمة المساعدة والتحريض على مقتل الشاب البالغ من العمر 39 عامًا.

في السابق ، كانت هناك العديد من عمليات البحث عن الشقق في آخن وكولونيا اعتبارًا من 10 يناير ، والتي تم خلالها تأمين أدلة كثيرة. تم نقل السيارة الإجرامية ، وهي سيارة مستأجرة ، من بون إلى برلين لتأمين الأدلة. التحقيقات جارية.

وصدرت أوامر اعتقال في برلين ضد المشتبه بهما الرئيسيين من آخن وكولونيا. ومع ذلك ، فإن الشابين اللذين يبلغان من العمر 31 و 38 عامًا محتجزان بالفعل للاشتباه في ارتكابهما عملية سطو مسلح في مسألة أخرى.

يقال إن الرجلين قد سارا من بون إلى برلين مع الشاب البالغ من العمر 24 عامًا في 23 نوفمبر 2021 لقتل الرجل البالغ من العمر 39 عامًا.

الدافع المذهل للقتلة

ضحية القتل البالغة من العمر 39 عاماً ، مثل المعتقلين الثلاثة ، من أصول عربية لبنانية. وبحسب الشرطة خلفية القتل معركة حضانة على أطفال القتيل!

وبناءً على ذلك ، فإن الرجل من أخت أحد المشتبه بهم لديه طفلان صغيران. قالت الشرطة إنه عندما توفيت الأخت في برلين في ربيع 2020 ، طالبت عائلة والدة الطفل بالحضانة واحتفظت بالأطفال في بون. ومع ذلك ، قاتل الأب من أجل أطفاله وحاول الحصول على حضانة الأطفال في المحكمة.

في ديسمبر 2021 كان سيكون هناك موعد في محكمة الأسرة. لكنها لم تأت إلى ذلك. الآن الطفلان في رعاية مكتب رعاية الشباب في بون."



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