عيدك ... سبعة وثمانون نعمة (بقلم جومانا ناهض)

A + A -

بقلم جومانا ناهض -

سبعة (٧) الانتصار لنا ثمانية (٨) الانكسار لهم.

سنوات طويلة عبرتها بالصّدق والأمانة، بالوطنيّة والحقّ، بالعزّة والكرامة وهمّك لبنان.

ليس صدفة أن ميلادك كان بعد عيد الحبّ لأنّك تغدق على شعبك، شاء أم لم يشأ، محبّة غير محدودة وغير مشروطة. سبعة وثمانون نعمة في عمرك، فأنت خلقت بقالب فريد لا آخرين مثلك ليليق بهم. قالبك الفرادة والتّميّز في كلّ شيء. سبعة وثمانون نعمة أقلّها الوطنيّة وأقصاها الإيمان وما بينهما صبر، عطاء، عدالة ومحبّة.

سنواتك استهزاء لهم، كنز لنا لم ولن يجدوا مقياسًا لقيمته. سنوك أرقام هشّة إنّما بركة سماويّة فوحده ساكن السّموات قادر على قلب الموازين ومدّك بفكر الشّباب بالرّغم من مرور السّنوات.

أنت الّذي نظر أعمى البصيرة إليك فتكشّفت أمامه الحقيقة وأنت من أسمعت عاليًا صوت الحقّ من عن دربه مال.

في عيدك عيدنا، وفي سنواتك الطّويلة خبرتنا. نعدك أن نبقى على عهدنا لمسيرتك فمن سما بكِبرِك لن يطأ الأرض مكسورًا.

أتمنّى، ونتمنّى لك عمرًا مديدًا تغلو فيه على قلوبنا أكثر فأكثر.