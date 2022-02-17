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وزير التربية حدد مواعيد الدورة الأولى لامتحانات الكولوكيوم

17
FEBRUARY
2022
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حدد وزير التربية والتعليم العالي الدكتور عباس الحلبي مواعيد إمتحانات الكولوكيوم للعام 2022 - الدورة الأولى وفقاً للجداول الآتية:

1- الامتحانات الخطيّة لخريجي الجامعات والمعاهد العاملة خارج لبنان:

اليوم التاريخ الساعة الاختصاص مركز إجراء الامتحانات
الخميس 14/7/2022 9 ص الصيدلـة (خطي) مبنى كلية الصيدلة/ الجامعة اللبنانية - الحدت
السبت 16/7/2022 9 ص طـب الأسنـان (خطي) مبنى كلية طب الأسنان/ الجامعة اللبنانية - الحدت
الاثنين 18/7/2022 9 ص الطـب العــام (خطي) مبنى كلية العلوم الطبية/ الجامعة اللبنانية - الحدت

2- الامتحانات الشفهية والعملية للمتخرجين من الجامعات العاملة داخل لبنان وفي جميع الاختصاصات الطبية والطبية المساعدة، وللناجحين في الامتحانات الخطيّة من خارج لبنان والخطية لبعض الإختصاصات وللمحتفظين بحقهم في الامتحان الشفهي والعملي من دورات سابقة وذلك وفقاً لما يأتي:

اليوم التاريخ الساعة الاختصاص مركز إجراء الامتحانات
الثلاثاء 19/7/2022 9 ص الصيدلـة (شفهي - مجموعة أولى) مبنى كلية الصحة العامة/
الجامعة اللبنانية - الحدت
12 ظ الصيدلـة (شفهي - مجموعة ثانية) مبنى كلية الصحة العامة/
الجامعة اللبنانية - الحدت
الأربعاء 20/7/2022 9 ص الطـب العــام (شفهي) مبنى كلية العلوم الطبية/ الجامعة اللبنانية - الحدت
الخميس 21/7/2022 9 ص طـب الأسنـان (شفهي وعملي) مبنى كلية طب الأسنان/ الجامعة اللبنانية - الحدت
السبت 23/7/2022 9 ص علم التغذية (خطي وشفهي - مجموعة أولى) مبنى كلية الصحة العامة/
الجامعة اللبنانية - الحدت
12 ظ علم التغذية (خطي وشفهي - مجموعة ثانية) مبنى كلية الصحة العامة/
الجامعة اللبنانية - الحدت
الاثنين 25/7/2022 9 ص علم التغذية (خطي وشفهي - مجموعة ثالثة) مبنى كلية الصحة العامة/
الجامعة اللبنانية - الحدت
12 ظ العلاج الفيزيائي (خطي وشفهي - مجموعة أولى) مبنى كلية الصحة العامة/
الجامعة اللبنانية - الحدت
الثلاثاء 26/7/2022 9 ص علم النفس العيادي (خطي وشفهي)
علم النفس التربوي (خطي وشفهي) مبنى كلية الصحة العامة/
الجامعة اللبنانية - الحدت
12 ظ العلاج الفيزيائي (خطي وشفهي - مجموعة ثانية) مبنى كلية الصحة العامة/
الجامعة اللبنانية - الحدت
الأربعاء 27/7/2022 9 ص التمريض (خطي وشفهي - مجموعة أولى) مبنى كلية الصحة العامة/
الجامعة اللبنانية - الحدت
12 ظ التمريض (خطي وشفهي - مجموعة ثانية) مبنى كلية الصحة العامة/
الجامعة اللبنانية - الحدت
الخميس 28/7/2022 8 ص مختبرات طب الأسنان (خطي وشفهي وعملي) مبنى كلية الصحة العامة/
الجامعة اللبنانية - الحدت
10 ص القبالـة - الأطراف الاصطناعية (خطي وشفهي) مبنى كلية الصحة العامة/
الجامعة اللبنانية - الحدت
12 ظ التمريض (خطي وشفهي - مجموعة ثالثة) مبنى كلية الصحة العامة/
الجامعة اللبنانية - الحدت
الجمعة 29/7/2022 9 ص التمريض (خطي وشفهي - مجموعة رابعة) مبنى كلية الصحة العامة/
الجامعة اللبنانية - الحدت

ملاحظة: تُقدم طلبات الترشيح لهذه الامتحانات ولجميع الاختصاصات لدى قسم الكولوكيوم في المديرية العامة للتعليم العالي، ولدى أي مكتب بريد "ليبان بوست" للحصول على المعادلة التي تخوّل المرشح التقدّم إلى امتحانات الكولوكيوم، وذلك إعتباراً من:
يوم الخميس الواقع فيه 5/5/2022 ضمناً
وتنتهي فترة تقديم هذه الطلبات في مكاتب بريد "ليبان بوست" في مهلة أقصاها:
يوم الاثنين الواقع فيه 4/7/2022 ضمناً.
وتنتهي فترة تقديم هذه الطلبات في المديرية العامة للتعليم العالي في مهلة أقصاها:
يوم الجمعة الواقع فيه 8/7/2022 ضمناً.

 

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