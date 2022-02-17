عصابة سرقت أسلاك كهربائية عن الطريق البحرية في أنفة وأخرى في البداوي في قبضة مفرزة إستقصاء الشمال

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بتاريخ 7/2/2022، توافرت معلومات لمفرزة إستقصاء الشمال في وحدة الدرك الإقليمي عن قيام أشخاص بسرقة أسلاك كهربائية من محلة انفه الطريق البحرية، وبتخزينها في أحد المنازل في محلة جبل البداوي.

وبالتاريخ ذاته، داهمت قوة من المفرزة الشقة المذكورة، وتم توقيف كل من اللبنانيين:

م. ط. (من مواليد عام 1987)

أ. ط. (من مواليد عام 1975)

خ. خ. (من مواليد عام 1981)

وجرى ضبط 3 أكياس كبيرة الحجم بداخلها كمية من أسلاك النحاس المقطّع وزنها حوالي 65 كلغ.

وبالتحقيق معهم، إعترفوا بما نسب إليهم.

وقد أودعوا مع المضبوطات المرجع المختص لإجراء المقتضى القانوني بحقهم بناء على إشارة القضاء.

وبتاريخ 13/2/2022، توافرت معلومات لمفرزة إستقصاء الشمال في وحدة الدرك الإقليمي عن قيام شخصين بسرقة أسلاك كهربائية من داخل أحد المنازل في محلة مجدليا وهما:

ج. س. (من مواليد عام 1983، سوري)

ا. د. (من مواليد عام 1988، سوري)

وبالتاريخ ذاته، ومن خلال الإستقصاءات والتحريات، تم توقيفهما في محلة البداوي وجرى ضبط المسروقات.

وبالتحقيق معهما، إعترفا بما نسب إليهما.

وأوقفا وأودعا القطعة المعنية، وجرى تسليم المضبوطات إلى صاحبها بناء على إشارة القضاء.