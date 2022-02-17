الهيئات الإقتصادية تهنئ CMA CGM بفوزها بمناقصة تشغيل محطة الحاويات بمرفأ بيروت

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هنأت الهيئات الإقتصادية شركة CMA CGM على فوزها بمناقصة تلزيم إدارة وتشغيل محطة الحاويات في مرفأ بيروت. وأكدت ثقتها الكبيرة بهذه الشركة العالمية الرائدة بإحداث نقلة نوعية في تطوير العمل والخدمات التي توفرها محطة الحاويات وكذلك تطوير الشحن البحري في لبنان، لما لها من خبرات وإنجازات كبيرة في مجال النقل البحري على المستوى العالمي، آملة أن تتمكن CMA CGM من إستعادة مرفأ بيروت دوره المحوري في النقل البحري في المتوسط.

كما اعتبرت الهيئات أن مشاركة شركة غولفتينر في المناقصة، يعكس مدى إهتمام مثل هذه الشركات العالمية الرائدة بالعمل في لبنان، الذي يعطي الثقة بالبلد وبدوره الإقتصادي في المنطقة.

وشددت على ضرورة الإسراع في إطلاق عملية إعادة إعمار مرفأ بيروت، خصوصاً أن المرفأ يشكل القلب النابض لبيروت، وإن إعادة إحياءه سيؤدي حتماً الى إعادة إحياء العاصمة ولبنان.