سلام واسمر تباحثا في بشأن الغاء الوكالات الحصرية لبعض السلع

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عقد اجتماع موسع في مقر الإتحاد العمالي العام ضم وزير الاقتصاد أمين سلام والخبير في مكافحة الفساد المالي والإداري والتجاري القاضي الدكتور بلال شمص ورئيس الإتحاد العمالي الدكتور بشارة الأسمر وعدد من ممثلي النقابات ، تحدث فيه القاضي شمص ممثلا الهيئة الإدارية لمتقاعدي قوى الأمن الداخلي حيث اكد شمص على اهمية إلغاء الوكالات الحصرية لبعض السلع ، واضاف ان هناك اقتراح قانون في مجلس النواب لإلغاء هذة الوكالات ومنها المواد الغذائية وادوات التنظيف والادوية وغيرها ، وان استمرار بقاء هذة الوكالات هو استمرار لهلاك المواطن الذي لم يعد يحتمل احتكار هذة الاصناف ، ويجب ان يكون هناك فسحة كبيرة للاقتصاد الحر ، وطالب شمص الوزير سلام الغاء هذة الوكالات.

بدوره اعرب وزير الاقتصاد أمين سلام عن استعداده للعمل على متابعة ملف الغاء الوكالات الحصرية ، كما ابدى سلام رغبته بالعمل على هذة المبادرة ودعم ومؤازرة فرق مراقبي مصلحة حماية المستهلك على جميع الاراضي اللبنانية من قبل متقاعدي قوى الأمن الداخلي ، كم اعطى الوزير سلام موعدا للقاضي شمص والهيئة الادارية لمتقاعدي قوى الامن لتنفيذ هذة المطالب بأقصى سرعة.