بري من القاهرة: ندعو الإتحاد البرلماني العربي مشاركتنا في الإنتخابات عبر لجنة اشراف عليها

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أعرب رئيس المجلس النيابي نبيه بري رفضه رفضاً مطلقاً لأي محاولة لتأجيل الاستحقاق الإنتخابي، داعياً الإتحاد البرلماني العربي للمشاركة في هذه الإنتخابات عبر لجنة تشرف على إجرائها.



وخلال مشاركته في أعمال الدورة الـ32 لمؤتمر الاتحاد البرلماني العربي، أكد بري حرص لبنان على بناء أفضل العلاقات مع أشقائه العرب على قواعد الإحترام المتبادل لسيادة الدول واستقلالها وأمنها واستقرارها وحرياتها المقدسة، مشيراً الى أننا مدعوون جميعاً لصياغة عقد تعاون عربي جديد وخاصة على الصعيد الأمني لمواجهة موجات الإرهاب في المنطقة.



وأعلن بري “عن دعمنا المطلق لوجوب عودة سوريا إلى دورها في النظام العربي فالعروبة تبقى منقوصة من دونها”.