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فريد البستاني: لبنان بحاجة الى اكتفاء ذاتي دون اللجوء الى طباعة الاموال

17
FEBRUARY
2022
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عقدت لجنة الاقتصاد الوطني والصناعة والتجارة جلسة، قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي، برئاسة النائب فريد البستاني وحضور وزير المالية يوسف خليل، والنواب: علي بزي، روجيه عازار، امين شري، علي درويش، محمد سليمان، الان عون وشوقي الدكاش.

كما حضر المدير العام لوزارة المالية جورج معراوي، المدير العام للجمارك بالوكالة ريمون خوري، مدير الواردات لؤي الحاج شحادة ومستشارة وزير المالية زينة قاسم.

 

البستاني
اثر الجلسة، قال رئيس اللجنة النائب البستاني: "عقدت لجنة الاقتصاد جلسة في حضور وزير المال والمدير العام للجمارك والمدير العام لوزارة المالية، وناقشنا الاثر الضرائبي بالموازنة على النمو الاقتصادي، وأقول ان لبنان بحاجة الى تمويل داخلي، فهناك رواتب الموظفين ويجب ان يكون لدينا اكتفاء ذاتي دون اللجوء الى طباعة الاموال، اذ ان طباعة الاموال تؤدي الى تضخم مالي".

 

اضاف: "هناك الـ Tva وايراداتها، صحيح اننا نشجع استيراد الصناعة لكن علينا ان نساعد الصناعة المحلية لنصدرها لنأتي بالعملة الصعبة، والدولة تقول نخفف الاستيراد. في الدول التي تعاني من وضع صعب، هذا امر حكيم. وقال أعضاء اللجنة قبل ان تبدأوا بنظام ضرائبي جديد لنوحد سعر الصرف. اذا جاءت الدولة وسعرت على سعر الصيرفة، فهذا يؤثر على العجلة الاقتصادية".

 

وتابع: "علينا ان نميز بين السلع المصنفة داخليا، وما يأتي من الخارج، وندرس أثره على الاقتصاد، وعلينا ان نصحح وضع الموظفين في القطاع العام ونطلب منهم العودة الى العمل بالاضافة الى ان هناك أمر التوقعات، ربما لا تتحقق. ويقول الوزير، شهريا سيكون هناك مراجعة لهذا النظام الضرائبي".

 

وأشار الى ان "هناك بلدانا معفاة من الضرائب، ونحن نستورد ولا نصدر لهم شيئا، يعني ذلك مراجعة ضرائبية للجمارك لهذه الدول ليكون هناك تعادل. وحسب نظرية الوزير الدولار الجمركي والضرائب الجديدة هي على الكماليات، والسلع الغذائية والادوية لن تتأثر، وكان لدينا تفهم لما يقوله. عندما تأتي الموازنة الى لجنة المال سنشارك بالانتقاد والتغيير".

 

وقال: "بالنسبة لاقتراح المنافسة المطروح على جدول أعمال الجلسة، هذا الاقتراح صعب ودقيق، واشكر زملائي في اللجنة الفرعية، وكل واحد لديه وجهة نظر، وسيكون نقلة نوعية للاقتصاد اللبناني وآمل عند اقراره ان ننتقل الى نقلة نوعية لنفتح المنافسة لكل الاطياف".

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