لبنان يمنح شركة فرنسية عقدا لإدارة وتشغيل مرفأ بيروت

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كشف وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني علي حميه لوكالة "رويترز" اليوم، أن لبنان منح لشركة "CMA CGM" الفرنسية عقدا لإدارة وتشغيل وصيانة محطة الحاويات في مرفأ بيروت لمدة عشر سنوات.

يذكر بأنه الثلاثاء 4 آب 2020 عند الساعة 6:08 مساء، وقع الانفجار الأول إثر نشوب حريق في العنبر 12 في مرفأ بيروت، وتلاه انفجار هائل، نتج عنه دائرة دخانية ضخمة كسحابة الفطر، وهزت ارتداداته الصادمة بيروت، وسمعت أصداؤه في قبرص، وقدّر علماء أن ضغطه يوازي قوة 3.3 درجات على مقياس ريختر.

وتسبب الانفجار بمقتل نحو 217 شخصا، وأكثر من 6 آلاف جريح، وشرّد نحو 300 ألف عائلة من منازلها المدمرة، وسبب دمارا هائلا ببيروت، وقدرت الخسائر بمليارات الدولارات.