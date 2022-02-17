أمطار في الأيام القادمة؟

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا غائما جزئيا بسحب مرتفعة ومتوسطة مع ارتفاع إضافي في درجات الحرارة، يتحول مساء الى غائم مع بداية انخفاض تدريجي في درجات الحرارة، وتصبح الأجواء مهيأة بعد منتصف الليل اي فجر السبت لهطول امطار متفرقة.

وجاء في النشرة الاتي:

- الحال العامة: طقس مستقر يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط، يتأثر فجر السبت بمنخفض جوي سريع ومحدود الفعالية بحيث يتحول الى متقلب وماطر وينحسر تأثير المنخفض مساء.

(معدل درجات الحرارة المعتادة على الساحل لشهر شباط ما بين 11 و 19 درجة مئوية).



- الطقس المتوقع في لبنان:

الخميس: غائم جزئيا الى غائم بسحب متوسطة ومرتفعة مع بداية ارتفاع في درجات الحرارة بخاصة على الجبال وفي الداخل، وانخفاض نسبة الرطوبة ورياح ناشطة جنوب البلاد.



الجمعة: غائم جزئيا بسحب مرتفعة ومتوسطة مع ارتفاع إضافي في درجات الحرارة، يتحول مساء الى غائم مع بداية انخفاض تدريجي في درجات الحرارة، وتصبح الأجواء مهيأة بعد منتصف الليل اي فجر السبت لهطول امطار متفرقة.



السبت: غائم إجمالا مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وضباب على المرتفعات، وأمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا مترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1600 متر و تلامس ال1300 مساء ليعود فيستقر الطقس بدءا من المساء.

الأحد: قليل الغيوم الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع ارتفاع في درجات الحرارة.



- الحرارة على الساحل من 13 الى 19، فوق الجبال من 8 الى 16 درجة، في الداخل من 4 الى 18 درجة.

- الرياح السطحية: شمالية شرقية، تتراوح سرعتها بين 10 و 30 كلم/س.

- الانقشاع: جيد، يسوء مساء على المرتفعات بسبب الضباب.

- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 40 و75%

- حال البحر: منخفض الى متوسط ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 18 درجة.

- الضغط الجوي:761 ملم زئبق.

- ساعة شروق الشمس: 06,22

- ساعة غروب الشمس: 17,22