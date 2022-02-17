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معلوف: هل البحث عن حلول كالميغاسنتر يعني الرغبة بتأجيل الإنتخابات؟

17
FEBRUARY
2022
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كشف النائب إدي معلوف أن هناك "أخبارا انتشرت تفيد بأن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أقرض 3 مصارف لبنانية 7 مليارات دولار في عز الأزمة، كما أن هناك خبرا عن استئجار شقة في باريس لشخص مقرب من سلامة على أساس أنها فرع لمصرف لبنان، ولم ينف أحد هذين الموضوعين".


وشدد في حديث إلى إذاعة "صوت كل لبنان"، على "ضرورة ترك القضاء يأخذ مجراه في شأن قضية حاكم مصرف لبنان"، لافتا إلى أن "هناك أمورا موثقة لا مجال لوجهات النظر فيها". واستغرب أخذ الأمور إلى السياسة، مؤكدا "أن المسار قضائي ولا نريد إدخاله في السياسة".


وذكر أن رئيس الجمهورية أصر على تاريخ 15 أيار لإجراء الانتخابات النيابية، سائلا: "هل البحث عن بعض الحلول للمواطنين كالميغاسنتر لتسهيل أمورهم للمشاركة في الانتخابات يعني أنه يريد التأجيل؟".


أما بالنسبة إلى ترشحه إلى الانتخابات، فأوضح أن "لدى صدور الترشيحات الرسمية للتيار الوطني الحر يعلن عن ترشحه من عدمه".

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