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عناوين الصحف ليوم الخميس 17 شباط 2022

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الأخبار: اسرائيل تدعم «انفصال» السويداء
نصرالله: المقاومة تطور صواريخها وتصنع طائراتها
أوروبا «عتبت» فقبل عويدات الادّعاء على سلامة... بشروط!
بعد السعودية ومصر: أبوظبي تطرد «شويري غروب»

 

 

 

الديار: أجواء المستشارين: الحاكم رياض سلامة واللواء عماد عثمان من بقايا الحريريّة ويجب الانتهاء منهما
سياسة رفيق الحريري بالاستدانة بالمليارات أوصلتنا الى الحالة الكارثيّة التي يعيشها اللبنانيّون
الرئيس سعد الحريري هرب من المسؤوليّة بعدما أضاع 11 شهراً ولم يؤلّف حكومة

 

 

 

نداء الوطن: الادعاء على عثمان يفجّر غضباً سنّياً... وجعجع يندّد بـ"ضرب السلاح الشرعي"
العهد و"حزب الله": "إيد بإيد" لتفكيك الدولة!

 

 

 


اللواء: العهد الدينكشوتي: الأمن الداخلي في دائرة الإستهداف
ميقاتي: ملاحقة عثمان اعتداء على هيبة الدولة.. وسلامة يمارس مهامه في المركزي

 

 

 

البناء: نصرالله يصيب رأس واشنطن وتل أبيب بالصداع بثلاثيّة التحويل والتصنيع والتفعيل: / المقاومة حوّلت آلاف الصواريخ دقيقة وتصنِّع الطائرات المسيَّرة / الغارات على سورية وإثارة ملف الحدود والمعابر تفقدان وظيفتهما /

 

 

 

النهار: هجمة الاستهدافات تفجّر المواجهة مع العهد

 

 

 


الجمهورية: الخط الأحمر الدولي: الإستقرار والإنتخابات

لبنان بطل العرب

 

 

 

l'orient le jour: La communauté internationale attend le Liban au tournant

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