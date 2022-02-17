أسرار الصحف ليوم الخميس 17 شباط 2022

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البناء: خفايا وكواليس

كواليس

قال دبلوماسي أوروبي إن مسار التفاوض في فيينا لم يتأثر بالأزمة بين الغرب وروسيا حول أوكرانيا وإن المبعوث الروسي يلعب دوراً محورياً بين الوفدين الأميركي والإيراني بالتعاون مع المندوب الأوروبيّ.



خفايا

قال خبير عسكري إن ما أعلنه السيد حسن نصرالله عن تحويل آلاف صواريخ المقاومة إلى دقيقة وتصنيع الطائرات المسيَّرة وضع جيش الاحتلال في مأزق كبير عنوانه مستحيل هو وقف الغارات على سورية وشنّ الحرب على لبنان.

نداء الوطن: خفايا

تزامن توزيع صور تدريب فوج تدخل في الجيش اللبناني على الثلج مع تسريب صور ومشاهد لتدريب مجموعة من «حزب الله» على الثلج أيضاً، الأمر الذي ذكّر باستعراض «حزب الله» العسكري في عيد الإستقلال 2016 بالتزامن مع احتفال الجيش بهذه المناسبة.

مرجعية حكومية قيل إنها باتت محرجة في التعامل مع قضية قضائية بارزة لكونها لم تعد قادرة على تأمين التغطية السياسية، يبدو أنها ارتاحت لوضعها بعدما كبرت القضية كثيراً، بحيث أن القائمين بها لن يستطيعوا السير بها إلى النهاية التي كانوا يريدونها.



اللواء: أسرار

همس

اعتذر مسؤول كبير من وزير خدماتي، على كلمة لم تكن في مكانها، لكنه أكد له تمسكه بباقي الكلمات التي استخدمت في المشادة!



غمز

يستبعد خبراء ان يتمكن معارضون يتجمعون بين وقت أو آخر من احداث أي خرق جدي في «الجغرافيا الانتخابية» لـ«الثنائي».



لغز

لم يشأ مرجع زار بيروت مؤخراً، ان يتحادث مع شخصيات في «النادي نفسه» حول مسائل انتخابية أو سواها..