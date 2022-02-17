living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

نداء الوطن: مسلّحون وفرض خوّات وحواجز خطف بين العائلات والعشائر... تفلّت أمني غير مسبوق في بعلبك ـ الهرمل

17
FEBRUARY
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

نداء الوطن: تشهد الأوضاع الأمنية في بعلبك الهرمل تفلّتاً بلغ مستوياتٍ غير مسبوقة، يتهدّد معها أمن المواطنين وأمانهم، وينعكس على مختلف جوانب حياتهم، ما يستدعي تحرّك الدولة لحمايتهم أو تركهم لمصيرهم يحمون أنفسهم بأنفسهم.



لا يعرف المواطن كيف يؤمّن حاجات يومه ويسعى ليل نهار للعمل في سبيل أولاده وعائلته، ليكون هدفاً لعصابات تنشط في مجال السلب والسرقة، إضافة إلى خوفه الدائم من إشكالات متنقلة ينزل رصاصها فوق رؤوس الناس ويخرق منازلهم. وما بين كل ذلك غياب أولي الأمر عن حلّ المشاكل التي من شأنها أن تزيد الأوضاع تأزماً.



أكثر من حادثة وقعت في المنطقة خلال الأسبوع الحالي حملت في طياتها تداعيات على مستوى الأمن الاجتماعي وتهديد حياة الناس، الأولى كانت مع إطلاق النار على أحد المطاعم الكائن على الطريق العام في بلدة رياق بدافع التهويل للحصول على خوّةٍ مقدارها مئتا ألف دولار أو تسكير المطعم وتشريد العائلات العاملة فيه، وثانيها سلب الصّراف ط. ل. في بلدة دورس منذ يومين حيث اعترض طريقه خلال خروجه من محله الكائن على دوار الجبلي مسلحون يستقلون سيارة رباعية الدفع ذات زجاج داكن، وسلبوا من يده كيساً أسود ومبلغ مليون ونصف ليرة لبنانية وفرّوا إلى جهة مجهولة، ليتبيّن أن داخل الكيس نفايات وقد ظنّ السارقون أنها أموال صيرفة.



أما الثالثة فكانت منتصف ليل الثلاثاء حيث خطف مسلحون ادّعوا أنهم عناصر أحد الأجهزة الأمنية، الشاب خالد البرادعي من وسط سوق بعلبك في محلة ساحة ناصر، وبعد تصعيد ذويه وقطعهم الطريق عند دوار الجبلي في بلدة دورس وتهديدهم بالخطف المتبادل أطلق سراحه منتصف الليل. وليس آخر الحوادث الظهور المسلح لعائلتي الحج حسن والمقداد على خلفية خطف وتصفية حسابات، حيث أقيمت الحواجز المسلّحة وعمليات التدقيق في السيارات وأصحابها، ما أعاد إلى الأذهان صورةً لا أحد يحبّ أن يتذكّرها.



ومع انتشار ظاهرة السلب والتشليح والخطف ترتفع الأصوات مجدّداً للأمن الذاتي وحماية الناس أنفسهم، والتوجه نحو شراء السلاح الفردي للدفاع عن النفس والأرزاق، ما يفتح الباب أمام إشكالات قد تؤدي إلى سقوط ضحايا وتعيد قضايا الثأر إلى الواجهة.


مصدر أمني

وأكّد مصدر أمني لـ»نداء الوطن» أنّ «الأوضاع الأمنيّة ترتبط بشكل أساسي بالوضع الاقتصادي، تتفلّت مع تراجعه وتنعكس ارتياحاً وأماناً عند استقراره»، مشيراً إلى «أن أصحاب الأموال والصرافين وأصحاب المحال باتوا أهدافاً لعصابات السلب والتشليح، إضافةً إلى بروز عصابات جديدة تنشط على خط السرقة، وانخراط بعض الشباب بسبب الفقر والجوع في العديد منها، والأجهزة الأمنية على اختلافها من جيش وقوى أمن تعمل في سبيل تحصين الأمن الداخلي ومنع تدهوره، وقد حقّقت شعبة المعلومات خلال الأسابيع الماضية إنجازات كبيرة وعملت على تحرير مخطوفين وإعادتهم سالمين إلى أهاليهم، كذلك ينفذ الجيش مداهمات دائمة لمنازل مطلوبين للقضاء ويعمل على ملاحقة العصابات».

واعتبر المصدر «أن وضع بعلبك الهرمل استثنائي لكبر المساحة ولدقّة التعاطي مع العشائر والعائلات إضافةً إلى وجود الأحزاب التي ينضوي في صفوفها الآلاف، وعليه يتم التعاطي مع الوضع القائم بدقة وحساسية آخذين في الاعتبار الهاجس الأمني وحماية المواطنين».

نداء الوطن
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout