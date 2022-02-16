الخارجية هنأت منتخب السلة.. بو حبيب: هذا الفوز المستحق يثلج صدور المغتربين اللبنانيين

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هنّأت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانيين "بالفوز الكبير للمنتخب اللبناني لكرة السلة بالبطولة العربية التي جرت اليوم في دبي، وحصوله على هذه الكأس للمرة الأولى في تاريخه".

وقال وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بو حبيب إن "هذا الفوز المستحق يثلج صدور المغتربين اللبنانيين، وخصوصاً في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان"، مؤكداً على "أهمية الدور الكبير للشباب والاغتراب اللبناني، الذي نعول عليه في مسيرة قيامة لبنان".

وشكر الوزير بو حبيب "دولة الإمارات العربية المتحدة على استضافتها وحسن تنظيمها لهذه البطولة العربية".