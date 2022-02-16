القاضية غادة عون: من حقي أن أطالب بإعلاء سلطة القانون فوق أي سلطة

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أكدت النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون في بيان ان "الأحداث الحاصلة بالامس نتيجة منع تنفيذ اشارة احضار صادرة عن قاض وتواطؤ الاجهزة الامنية لتكذيب ذلك لامر، يدمي القلوب ويدفع الى اليأس بقيام دولة القانون في هذا البلد. مع العلم ان هذه الوقائع، ومهما حاولوا التشويه والتضليل، ثابتة بالمحاضر الرسمية وبالصور والتي تثبت بما لا يقبل اي شك، بان العقيد المولج بالتنفيذ قد هدد بانه وفي حال حاول الدخول لاحضار السيد سلامة ستحصل مواجهة ودم".

واضافت: "ان هذا السيناريو قد تكرر معي للمرة الثانية مع حضرة اللواء عثمان. وبالنهاية وكقاض من حقي ان اطالب باعلاء سلطة القانون فوق اي سلطة وبمنع ومعاقبة اي موظف يسول لنفسه التطاول على هذه السلطة. واني اضع كل هذه الامور برسم مجلس القضاء الاعلى وبرسم القاضي الاول فخامة رئيس الجمهورية. ولي ملء الثقة بانكم لن تقبلوا بان تداس القرارات القضائية بهذا الشكل، وان يصبح القاضي المولج تطبيق القانون تحت رحمة هذا الجهاز الامني او ذاك، والذي يقرر غب الطلب ما اذا كان سينفذ اشارات القضاء ام لا".