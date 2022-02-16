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القاضية غادة عون للـtayyar.org :"المستقبل يهوّل على قاض يقوم بواجباته، وأكيد بدي ادعي على اللواء عثمان"

16
FEBRUARY
2022
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أكدت القاضية غادة عون في حديث الى tayyar.org حول بيان تيار المستقبل، أن ما ورد فيه هو تهويل على قاضٍ على خلفية ملف قضائي يقوم بواجباته فيه، "واذا كان لدى المستقبل اي اعتراض، يمكن للمسؤولين فيه اللجوء الى القضاء، عوض توزيع البيانات الاعلامية التي تتضمن تهديداً ووعيداً للقاضي، اذا استمر بعمله".
وسألت القاضية عون: "ما صفتهم بهذا الملف بالتحديد؟ وليش خايفين من ملف رياض سلامة؟ وأين مجلس القضاء الأعلى من كل ما يحصل معي؟" وأضافت:"ادعيت على اللواء عثمان لأنه اعاق تنفيذ امر قضائي، وهدد امن الدولة بالمواجهة والدم والمستندات معي".
وختمت القاضية عون بالقول:"أكيد بدي ادعي على اللواء عثمان لأن القانون يجرّم الضابط الذي يعيق سير العدالة تبعاً للمواد347 و371".

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