بلدية الدامور تكرم البروفيسور أمين نبيه قزّي

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لبّى النائب د. فريد البستاني دعوة رئيس بلدية الدامور الاستاذ شارل غفري للمشاركة في حفل تكريم البروفيسور أمين نبيه قزّي بمناسبة منحه جائزة " قائد العام ٢٠٢١ الدولية" من قبل المجلس الاكاديمي العالمي لطب الطوارئ وذلك خلال احتفال أقيم على مسرح ثانوية القلبين الأقدسين في الدامور بتنظيم من الدكتور شاكر بو عبد الله.



حضر الاحتفال عدد من الفعاليات السياسية، الدينية، الآكاديمية، الطبية، الإجتماعية والثقافية وأعضاء المجلس البلدي وأبناء الدامور والشوف حيث تسلّم البروفيسور قزّي الدرع التكريمي من نائب رئيس البلدية السيد أنطوان نصر والقيمين على التكريم.