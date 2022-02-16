رئاسة الجمهورية: إدعاءات تيار المستقبل لها خلفيات ثأرية على شخص الرئيس عون وحملة التضليل الممنهجة تهدف لعرقلة القضاء لتغطية جرائم مالية

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صدر عن مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية البيان الآتي:

لليوم الثاني على التوالي يواصل “تيار المستقبل” بث الاكاذيب والاضاليل عن دور مزعوم لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون في التدخل في عمل القضاء في ما يتعلق بوضع حاكم مصرف لبنان.

إزاء هذا التمادي السافر يهم مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية التأكيد على الآتي:

– اولاً: إن رئيس الجمهورية غير معني بأي إجراء يتخذه القضاء او الاجهزة الامنية المختصة. وبالتالي فإن إدعاءات ” تيار المستقبل” لها خلفيات ثأرية تهدف الى إضفاء طابع تحريضي على مقام رئاسة الجمهورية وشخص الرئيس وهذا واضح من خلال العبارات المستعملة في البيانات الصادرة عن هذا ” التيار” والمواقف المعلنة من مسؤولين فيه.