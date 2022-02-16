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ميقاتي أكد لبهية الحريري موقفه الرافض لتصرفات القاضية غادة عون

16
FEBRUARY
2022
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أجرت رئيسة كتلة المستقبل النيابية النائب بهية الحريري باسمها و باسم كتلة المستقبل إتصالاً برئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي وإطلعت منه على مسار الإدعاء على مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان من قبل القاضية غاده عون.

وأكد لها الرئيس ميقاتي موقفه الرافض لتصرفات القاضية غادة عون وأن "اللواء عثمان قام بكامل واجباته وكان على تنسيق كامل معه ومع وزير الداخلية والبلديات" وأشاد بمناقبية وحسن أداء اللواء عثمان وإعتبر أن "هذا الأدعاء هو محض إفتراء ولا يمت للحقيقة بصلة" وأكد الرئيس ميقاتي للنائب الحريري أنه سيتابع شخصياً هذا الموضوع مع وزير العدل ومدعي عام التمييز لوقف هذا التمادي بالإعتداء على مؤسسات الدولة وهيبتها وكرامات القيمين عليها.

من جهتها أكدت النائب الحريري باسم كتلة المستقبل رفضها المطلق لـ"هذا التجاهل المستمر من قبل الهيئات الرقابية القضائية ورؤساء القاضية عون ولهذا السكوت المريب عن ما ترتكبه من مخالفات قانونية بإسم القانون تنفيذاَ لمآرب سياسية ونزوات شخصية أصبحت معروفة للجميع".

وأكدت الحريري للميقاتي بان "كتلة المستقبل النيابية لن تسكت عن هذه التجاوزات التي من شأن الإستمرار فيها ان يؤدي الى ما لا تحمد عقباه".

وسألت النائب الحريري "هل يجوز للقاضية غادة عون أن لا تطبق القانون على نفسها وتعتدي باسم القانون على غيرها".

وختمت بالقول: "إن كتلة المستقبل ستتابع هذه القضية ضمن مختلف الأطر وصولاً الى طلب جلسة مناقشة نيابية عامة لمساءلة وزير العدل عن الإرتكابات التي تقوم بها القاضية عون".

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