باسيل استقبل فرونتسكا: لدور رقابي دولي فاعل بوجه تدفق المال السياسي

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استقبل رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانّا فرونتسكا، وتم عرض التحضيرات للانتخابات النيابية، حيث شدد باسيل على أهمية أن تضطّلع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بدور رقابي فاعل في ضوء ما يتبيّن تباعاً من تدفق للمال السياسي والإنتخابي. كما جرى التأكيد على ضرورة إنجاز الإصلاحات اللازمة واقرار خطة شفافة للتعافي المالي.

وعرض باسيل مع سفيرة ايطاليا نيكوليتا بومباردييري الاوضاع السياسية والاستحقاق الانتخابي انطلاقا من التجربة الايطالية التي تشتمل على نواب يمثلون الإغتراب. كما جرى البحث في مسائل الطاقة والكهرباء في المنطقة.