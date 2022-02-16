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نصرالله في ذكرى القادة الشهداء: بدأنا تصنيع المسيرات وقادرون على تحويل صواريخنا إلى صواريخ دقيقة

16
FEBRUARY
2022
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أكّد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله أن الحزب ينتج الطائرات المسيرة، وبات يمتلك القدرة على تحويل الآلاف من صواريخها إلى صواريخ دقيقة.

وقال نصرالله في في الذكرى السنوية لقادة حزب الله: "نحن ومنذ مدة طويلة بدأنا بتصنيع المسيّرات في لبنان واللي بدو يشتري يقدم طلب".

وأضاف: نحن نحمي هوية لبنان التي نص عليها الدستور وأبرزها حرية الإعلام والتعبير.

ورأى أنهم "يحاولون الضغط على المقاومة من خلال الضغوط الاقتصادية والإغراءات مقابل التخلي عنها"، لافتاً الى أن إمكانات المقاومة وبنيتها في حال تطور مستمر والصيف الماضي كان من أضخم مواسم التدريب لها. وأعلن أن "العدو الاسرائيلي يحاول من خلال اعتداءاته في سوريا منع وصول السلاح النوعي للمقاومة في لبنان".

وتطرق الى ملف الانتخابات النيابية، معلناً تأييده إجراءها في موعدها، واصفاً إياها بـ "الانتخابات المصيرية". وقال: شعارنا الانتخابي للانتخابات النيابية المقبلة هو باقون نحمي ونبني. وأضاف: من يتهمنا بتأجيل الانتخابات النيابية يبدو وكأنه هو من يريد هذا التأجيل.

من جهة أخرى، أكّد نصرالله الإصرار على "وجوب ألا يبقى مصدر الدعم للجيش اللبناني مصدراً واحداً".

ولفت، في سياق منفصل، الى أن "في لبنان بلد الحريات من حق الشعب البحريني المظلوم أن يحيي ذكرى انتفاضته".

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