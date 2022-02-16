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إسبانيا تؤكد استعدادها لتمويل المخطط التوجيهي لسكك الحديد في لبنان

16
FEBRUARY
2022
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استقبل وزير الاشغال العامة والنقل في لبنان، علي حميه، اليوم الأربعاء، السفير الإسباني لدى بيروت، خوسيه ماريا فيري ديلا بينا.


وجرى اللقاء بحضور الملحق التجاري في السفارة الاسبانية، ومسؤول تطوير الاعمال راجي اده من شركة تالغو ( Talgo ) الإسبانية المخصص لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، والمدير الإقليمي ألبيرتو غونزاليز من شركة "Ardanuy" الإسبانية المكلفة بإعداد المخطط التوجيهي لمشروع سكة الحديد، ورئيس مجلس إدارة مصلحة النقل المشترك وسكك الحديد في لبنان، زياد نصر.


ونقل السفير الإسباني للوزير حمية "استعداد بلاده لتمويل المخطط التوجيهي لمشروع سكك الحديد على كامل الأراضي اللبنانية كهبة غير مشروطة من الحكومة الاسبانية، لافتا إلى أن "الشركة المكلفة بإعداد دراسة المخطط التوجيهي والجدوى الاقتصادية، تعتبر من اهم الشركات العالمية ولديها خبرة واسعة في هذا المجال، ورغبة بلاده في المشاركة في عدد من المشاريع التي أطلقتها الوزارة".

من جانبه، قال حميه: "إنشاء سكة للحديد في لبنان لم يعد حلما، واليوم نترجم ذلك على أرض الواقع، وهذا الموضوع هو من احدى أولوياتنا الأساسية، لأن ربط مرفأ بيروت بالناقورة جنوبا وبطرابلس شمالا ومنه إلى الحدود السورية وصولا إلى العراق والدول المجاورة له، بحيث يصبح مرفأ بيروت وجهة لاستقبال البضائع من أوروبا تمهيدا لنقلها إلى الدول الأخرى ويكون هو فعلا الرابط بين الشرق والغرب".

وأضاف: "اليوم، تبلغت بشكل رسمي استعداد الحكومة الاسبانية لتمويل المخطط التوجيهي لسكك الحديد في لبنان والذي يبلغ 407 كيلومترات على كامل الأراضي اللبنانية، ونحن كوزارة وكحكومة لبنانية نؤكد استعدادنا للتعاون مع الدول الأوروبية، ضمن الحفاظ على السيادة اللبنانية الذي هو أحد الأعمدة الأساسية التي ننتهجها في الوزارة والحكومة".

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