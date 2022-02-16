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لبنان وتونس في نهائي سلة العرب بدبي بعد الظهر

16
FEBRUARY
2022
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يتطلع منتخب لبنان لكرة السلة الى احراز لقب اول غير مسبوق في تاريخه، عندما يلتقي تونس الساعة الرابعة بعد ظهر اليوم، في المباراة النهائية لبطولة العرب للرجال التي تقام في قاعة نادي النصر بدبي الساعة الرابعة بعد ظهر اليوم.


ويحظى المنتخب بمؤازرة جماهيرية حاشدة من ابناء الجالية في الامارات، في سعيه الى لقب افلت منه على ارضه في 2010 امام مصر في قاعة بيار الجميل بمدينة كميل شمعون الرياضية.


كما اخفق في بلوغ المباراة النهائية على ارضه في الدورة الرياضية العربية في 1997 بخسارته امام سوريا في قاعة صائب سلام بالنادي الرياضي في المنارة في الدور نصف النهائي.


ويزخر سجل لبنان بثلاث مشاركات في نهائيات بطولة العالم الى وصافة آسيوية للصين وايران.


وبلغ المنتخب ايضا مرحلة متقدمة من تصفيات قارة آسيا المؤهلة لبطولة العالم، ويحل ضيفا على الاردن والسعودية في الاسبوع الاخير من الشهر الحالي.

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