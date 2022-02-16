أمطار غزيرة مترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة.. اعتباراً من هذا اليوم

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا قليل الغيوم الى غائم بسحب مرتفعة مع بداية ارتفاع في درجات الحرارة بخاصة على الجبال وفي الداخل، وانخفاض نسبة الرطوبة، على ان يتحول مساء الى غائم بسحب مرتفعة.

وجاء في النشرة الاتي:

الحال العامة: يتأثر الحوض الشرقي للمتوسط، فجر السبت بمنخفض جوي سريع و محدود الفعالية بحيث يتحول الى متقلب و ماطر وينحسر مساء.

( معدل درجات الحرارة المعتادة على الساحل لشهر شباط ما بين 11و 19 درجة مئوية )

الطقس المتوقع في لبنان:

الأربعاء: غائم جزئيا دون تعديل يذكر في درجات الحرارة، كما يتشكل ضباب محلي على المرتفعات .

الخميس: قليل الغيوم الى غائم بسحب مرتفعة مع بداية ارتفاع في درجات الحرارة بخاصة على الجبال وفي الداخل، وانخفاض نسبة الرطوبة، على ان يتحول مساء الى غائم بسحب مرتفعة.

الجمعة: غائم جزئيا بسحب مرتفعة و متوسطة مع ارتفاع إضافي في درجات الحرارة، يتحول مساء الى غائم مع بداية انخفاض تدريجي في درجات الحرارة وتصبح الأجواء مهيأة بعد منتصف الليل اي فجر السبت لهطول امطار متفرقة.

السبت: غائم إجمالا مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وضباب على المرتفعات وأمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا، مترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1600 وما فوق ليعود فيستقر الطقس بدءا من المساء.