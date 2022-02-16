أسرار الصحف ليوم الأربعاء 16 شباط 2022

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البناء: خفايا وكواليس

كواليس

قال مرجع دبلوماسي سابق إن كل ملفات المنطقة رغم سخونتها وعدم سهولة التوصل فيها إلى حلول قد فقدت القدرة على تشكيل صاعق لتفجير كبير يقطع مسارات السياسة التي ستنطلق مع توقيع طهران وواشنطن على العودة إلى الاتفاق النووي باستثناء الوضع في فلسطين الذي يمكن أن يجر الى حرب كبرى.

خفايا

قالت جهات معنية بالانتخابات النيابية إن الذين قرروا من نواب تيار المستقبل ترشيح أنفسهم بصورة منفردة خرجوا بارتياح بعد لقائهم الأخير مع الرئيس سعد الحريري الذي كان مريحاً لهم أكثر من اللقاء السابق، لكنهم فوجئوا بتعميم لاحق يبلغهم بأن تيار المستقبل سيعلن فصل أي مرشح.

نداء الوطن: خفايا

لوحظ أن النائب جميل السيد لاذ بالصمت بعد إعلان أمين عام «حزب البعث» علي حجازي أن النظام السوري طلب من «حزب الله» ترشيحه عن أحد المقاعد الشيعية في بعلبك الهرمل.

بدا كأن الخلاف حول تحديد الخط الرسمي للحدود البحرية قد انتقل من المستوى السياسي إلى المستوى العسكري.

اللواء: أسرار

همس

تخشى أوساط دبلوماسية من سيناريو خطير يسبق اجراء الانتخابات أو يليها مباشرة إذا حدث خلل في اجرائها أو في النتائج.



غمز

أصيب وزير معني بخطة الكهرباء بذهول إلى حدّ يدعو «للشفقة» عندما سئل عن كيفية زيادة التعرفة، قبل زيادة التغذية!



لغز

تتبع مرجع كبير مباشرة تفاصيل ما كان يحصل بالنسبة لتوقيف رياض سلامة، لجهة عدم السماح بحصول ما لا تحمد عقباه.