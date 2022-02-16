إنتخابات 2022- نداء الوطن: انتخابات طرابلس باردة... ميقاتي يدعم لائحة وعلوش لن يترشّح وريفي يستعدّ

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بعض ما جاء في مقال مايز عبيد في نداء الوطن:

يؤكد نائب رئيس تيار «المستقبل» مصطفى علوش أن «المستقبل لن يترك جمهوره، والتوجيهات لا تكون إلّا عندما تتّضح خريطة الترشيحات فيكون للتيار موقف منها». ويجزم علوش «أنا غير مرشح ولن أستقيل، أنا عضو في تيار «المستقبل» ألتزم بقرار قيادة التيار وموقف الرئيس الحريري صدر وهو واضح في هذا الشأن». ويرى علوش من جهة ثانية «أن الأجواء الإنتخابية لن تتضح قبل نهاية شباط الجاري ومطلع شهر آذار، وعندها سيكون قد اتّضح من سيترشح ومن لن يترشح وما إذا كانت هناك نية مبيّتة لدى البعض للتأجيل أم لا».

ميقاتي و»العزم»ومن ناحية الرئيس نجيب ميقاتي وتيار «العزم»؛ ولأنهما لن يتركا الساحة، فإن الإتجاه الأغلب يقول إن ميقاتي لن يترشح شخصياً، والأرجح أن يدعم لائحة قريبة من توجهاته، لكن مصادره تجزم أن الأمور لن تتضح قبل النصف الأول من شهر آذار.

وعن موقف اللواء أشرف ريفي فقد نقل عنه أحد المواقع الشمالية أنه «بدأ يجهّز ماكينته الإنتخابية تمهيداً لخوض المعركة». خيارات ريفي في الشأن الإنتخابي واضحة وإذا ما خاضها فسيكون إلى جانب حزب «القوات اللبنانية» الذي يستعدّ للإنتخابات منذ مدة في جميع الدوائر...

ومن جهة النائب الراحل جان عبيد الذي كان يشغل المقعد الماروني في طرابلس، فمن المتوقّع أن يترشح نجله سليمان على لائحة ميقاتي أو اللائحة التي يدعمها الأخير جرياً على الحلف القديم الذي جمع والده بميقاتي.

وعلى مقلب النائب محمد كبارة فقد بات من شبه المؤكد أن نجله كريم هو من سيتابع مسيرة هذا البيت السياسي، بينما يتّجه فيصل كرامي لخوض الإنتخابات بالتحالف مع النائب جهاد الصمد في الضنية وربما جمعية المشاريع الخيرية في طرابلس، ضمن ما يعرف بتحالف قوى 8 آذار، وذلك في دائرة الشمال الثانية (طرابلس، المنية، الضنية).

تبقى قوى المجتمع المدني أو الثورة، هذه القوى تحاول في اجتماعات مختلفة إيجاد قواسم مشتركة بين مجموعاتها قد تفضي إلى ترشيح لائحة موحّدة، لأن الانقسام بينها حول الإنتخابات واضح، ومن شأن استمرار تفرّقها ألّا يكون لها أيّ تأثير يمكن أن يعوّل عليه في نتائج الإنتخابات. كما أنّه لا يُعرف حتى اللحظة ما إذا كانت هذه القوى ستتلقّى أيّ دعم مادي ومعنوي من المجموعات الثورية في بيروت كما كانت تنتظر.

وأخيراً، في ما خصّ بهاء الحريري وحركته، فلا جديد يذكر، وليس لدى كوادره في طرابلس والمناطق إلا جواب واحد «نحن نعدّ العدّة الآن والعمل عن قريب سينطلق».

مما لا شك فيه أن الحماسة الإنتخابية لم تدخل الشارع الطرابلسي بعد، وما على الجميع إلا انتظار شهر آذار ليتّضح الخيط الأبيض من الخيط الأسود.