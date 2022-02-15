وضاح الصادق لـ "بلا رمادية": القوات ما عملت ثورة للإصلاح، القوات عملت ثورة عالعهد

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كشف رئيس مجموعة خط أحمر وضاح الصادق أن تيّار المستقبل يحاول الدخول بكتلة نيابيّة معيّنة إلى المجلس بشكل غير علني، ليكون لديه أصوات في المجلس عند محاولته العودة إلى الحياة السياسية.

هذا واعتبر الصادق في حديث مع الإعلامية صفاء درويش ضمن برنامجها "بلا رمادية" أن القوات اللبنانية لم تقم بثورة للإصلاح، بل أنها قامت بثورة على العهد.

عن سمير جعجع أكّد أنّه لا يثق به لانتخابه رئيسًا للجمهورية في حال كان نائبًا في مجلس ٢٠٢٢.

هذا ووصف الصادق بهاء الحريري بأنه الشخص الأسوأ لناحية اختيار التوقيت والأشخاص، فيما وصف سعد الحريري بـ"خيبة الأمل".