حمدان: اليوم الفضيحة الكبرى..

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كتب العميد مصطفى حمدان على مواقع التواصل الاجتماعي:

اليوم الفضيحة الكبرى ..

محاولة اعتقال رياض سلامة فضحتكن يا ممثلي الطوائف والمذاهب في الحكم اللبناني ..

اعتقال المجرم رياض سلامة أهم من هوكشتاين تبعكن ويلي عم يضّحك عليكن ..

اعتقال رياض سلامة أهم من الانتخابات التجليطة لرح تفوّت الناس ببعضها بالصوت التفضيلي (السني والشيعي والدرزي والمسيحي)..

اعتقال رياض سلامة أهم من ضرب الكم بسرقة ما تبقّى من أموال ..

نعم، الاوادم مع قرار اعتقال رياض سلامة من أي جهة أو سلطة قضائية صادرة، والزعران ضد اعتقاله ..