الوزير مصطفى بيرم للtayyar.org: لهذا السبب سلّمنا بأن الموازنة قد أُقرّت، ولدينا ملء الثقة بفخامة الرئيس

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أكد الوزير مصطفى بيرم لل tayyar.org أنه لم يحصل تراجع في موقف وزراء الثنائي الشيعي لأنهم وافقوا على أن الموازنة قد أُقرت، وأضاف:"قلنا أن هذا الأمر لم يحصل كما يجب ودللنا بإصبعنا على الخلل ولكن بما أن الموازنة قد أحيلت الى مجلس النواب ورحلتها لم تنتهي بعد فلماذا نقوم نحن بتشنيج الأجواء؟"

وقال بيرم: "نحن في النهاية حريصون على الاستقرار السياسي في البلاد، ونريد الحفاظ على الأجواء الايجابية والهادئة التي يعمل في ظلّها مجلس الوزراء، ولقاء الخليلين مع الرئيس نجيب ميقاتي هو جزء من التهدئة".

وأكد بيرم لموقعنا أنه لدينا ملء الثقة بفخامة الرئيس ولذلك لم نثر ما جرى في موضوع التعيينات مرّة جديدة، وردّاً على سؤال حول ما اذا كان فعلاً التعيين في منصب نائب رئيس جهاز أمن الدولة لم يحصل لأن ليس هناك اتفاق على اسم بين حزب الله من جهة والرئيس نبيه بري من جهة ثانية، أجاب بيرم:"قد تكون الأمور غير ناضجة حتى الساعة".