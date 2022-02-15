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لجنة الدفاع عن القضية الارمنية رحبت بموقف اليونيسكو بعدم استخدام التراث الارمني لاغراض سياسية

15
FEBRUARY
2022
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رحبت لجنة الدفاع عن القضية الأرمنية في لبنان بموقف المتحدث باسم اليونسكو توماس مالارت المتعلق بعدم استخدام التراث الثقافي الارمني لاغراض سياسية واملت أن "تنهي أذربيجان عرقلتها لبعثة اليونسكو لزيارة الأراضي المحتلة في جمهورية أرتساخ في أقرب وقت ممكن" .

واشارت في بيان، الى ان "توماس كان علق على تصريح وزير الثقافة الأذري أنار كريموف في 3 شباط 2022 ، الذي أعلن فيه عن تشكيل مجموعة عمل من الخبراء المحليين والأجانب في أذربيجان مكوّنة من المتخصصين في التاريخ والعمارة الألبانية و تهدف إلى محو "رقم أثرية نحتها الأرمن" على ما يسمى ب"معابد ألبانية"، وقال "لا ينبغي استخدام التراث الثقافي والتاريخ كأدوات لأي غرض سياسي، إننا نحث الدول الأعضاء في جميع أنحاء العالم على احترام هذا المبدأ".

كما لفتت الى ان "مالارت قال ان "اليونسكو ستعمل على إرسال بعثة فنية إلى الأراضي المحتلة بجمهورية أرتساخ ، نأمل أن يكون هذا ممكنا في القريب العاجل ، لكن في الوقت الحالي لا توجد شروط ملائمة، لذلك لا تزال المباحثات جارية".

وذكرت أنه "في 7 كانون الأوّل 2021 ، أمرت محكمة العدل الدولية في لاهي أذربيجان "باتخاذ جميع الخطوات اللازمة لمنع ومعاقبة جميع أعمال التخريب المتعمد للتراث الثقافي الأرمني ، بما في ذلك ، على سبيل المثال لا الحصر ، الكنائس وغيرها من أماكن العبادة وتدنيس المقابر والمعالم الثقافية" كخطوة أولية في تنفيذ الإعلان الدولي للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري".

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