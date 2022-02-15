ميقاتي في مجلس الوزراء : موازنة العام 2022 هي أفضل الممكن

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قال رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في مستهل مجلس الوزراء:" البلاد امام تحديات عدة ودور الحكومة هو ان تحقق الاهداف الانقاذية التي شكلت من أجلها، وهذه المهمة الاساسية تبقى أهم من الجدل الذي لا طائل منه. الشعب اللبناني يتطلع الى ان تحقق له الحكومة ما يريده من اصلاحات وخدمات، ويرفض اي خلافات يمكن ان تحصل والمهم ان نكون جميعا في تنسيق وفي شراكة حقيقية على كل الاصعدة وفق الدستور نصا وروحا".



أضاف:" موازنة العام 2022 التي أحيلت الى مجلس النواب، درست على مدى اكثر من ثماني جلسات "على الفاصلة والنقطة"، وهي أفضل الممكن في الوقت الحاضر حتى تؤمن الانتظام المالي العام للدولة، ونحن محكومون بأرقام ووقائع لا يمكن تجاهلها".