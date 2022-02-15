مولوي: قمنا بالاجراءات المطلوبة للقيام بالانتخابات في موعدها.. وهذا ما قاله عن مؤتمر المعارضة البحرينية

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عُقد لقاء بعنوان "منتدى الإنتخابات" في وزارة الداخلية للتركيز على التحضيرات والاستعداداتً لإجراء الانتخابات النيابية، بحضور عدد من السفراء والديبلوماسيين.

وأكد وزير الداخلية بسام المولوي ان الوزارة قامت بجميع الاجراءات القانونية والادارية المطلوبة للقيام بها في موعدها المحدد.

كما تطرق المولوي الى الاصرار على اجراء ندوتين للمعارضة البحرينية بالرغم من بيان وزارة الداخلية قائلا: كيف يمكن لندوة من هنا او مؤتمر مستفز من هناك ان يحقق مصلحة وطن تداعى لنصرته الاشقاء بينما يتركه البعض في الداخل او ممن يأتون الى الداخل ليكون مسرحا لبث روح التحريض.