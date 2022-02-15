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أبي رميا جال مع وفد فرنسي في بلدات جبيلية

15
FEBRUARY
2022
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زار وفد من منطقة "بروفانس الب كوت دازور الفرنسية " Provence Alpes Côte d'Azur ضم نائب رئيس المنطقة للتعاون الدولي جان بيار كولان ( Jean Pierre Colin ) والمسؤول عن التعاون اللامركزي اميليو بيريز (Emilio Piriz ) والمستشار علي غربي ( Ali Gharbi ) برفقة النائب سيمون ابي رميا ورئيس "التجمع من اجل لبنان في فرنسا" الدكتور انطوان شديد، بلدات قضاء جبيل، وذلك على مدى يومين للاطلاع على الواقع التربوي والصحي للقضاء فيما خصص قسم من الزيارات لمقاربة مواضيع بيئية وسياحية.

وجال الوفد على مراكز الخدمات الاجتماعية والمستوصفات في جبيل والعاقورة واهمج وترتج ومستشفى قرطبا، كذلك على المدارس في جبيل واده واهمج واطلع على مطمر حبالين للنفايات.

وزار قلعة جبيل الاثرية والاسواق القديمة في حضور وزير السياحة وليد نصار.

وفي لحفد، شرحت للوفد جمعية "اكتد" ( Acted ) وممثل مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان عن الدراسات التي ستنفذ حول مشاريع تجديد شبكات مياه الشرب في البلدة.

وشارك في الجولة ممثلون عن منظمات دولية ومنها Ordre de Malte و Fondation Pierre Fabre وŒuvres d'Orient. وكان في استقبال الوفد في البلدات التي زارها رؤساء البلديات أو ممثلون عنهم ومخاتير.

 

وفي ختام الجولة، عقد النائب أبي رميا مؤتمرا صحافيا في مكتبه في جبيل تناول فيه زيارة الوفد بهدف التحضير لاتفاقية شراكة وتعاون بين قضاء جبيل ومنطقة PACA في مشاريع تنموية على مستوى اربع قطاعات أساسية وهي: الصحة، التربية، البيئة والسياحة.

استهل أبي رميا كلامه مؤكدا "علاقة الصداقة المتينة والتاريخية التي تربطه بنائب رئيس منطقة PACA جان بيار كولان الذي زار قضاء جبيل بمبادرة من أبي رميا حيث اطلع على حاجات القضاء الإنمائية"، مشيرا الى أنه "يحلم أن يكون هناك تزاوج بين بيبلوس وCôte d'Azur لما يتمتعان به من أوجه للشبه على مستوى الطبيعة والجغرافيا"، لافتا إلى "أن مشروع التحضير للتوأمة بين منطقة PACA وقضاء جبيل كان يفترض أن يبصر النور منذ سنتين إلا أن جائحة كورونا حالت دون ذلك".

وأعلن أبي رميا أن رئيس منطقة PACA رونو موزوليه (Renaud Muselier)سيأتي الى لبنان في 17 آذار المقبل وسيزور قضاء جبيل للتأكيد على البدء في تنفيذ المشاريع الذي سيتفق عليها بعد دراسة ومناقشة الحاجات والأولويات التي دونها الوفد خلال جولته في قضاء جبيل والتي شملت 14 محطة من مدارس ومهنيات ومستشفيات ومستوصفات ومطمر معالجة النفايات في حبالين بهدف التحضير لاتفاقية تعاون وشراكة بين المنطقتين على مستوى قطاعات الصحة، التربية، البيئة والسياحة.

من جهته، لفت أبي شديد إلى "أن فكرة الشراكة مع منطقة PACA تهدف إلى تفعيل التعاون بينها وبين لبنان"، مؤكدا "أن التجمع ينشط بشكل حثيث للوقوف إلى جانب المواطنين في لبنان ومساعدتهم في محاولة لإيجاد الحلول لاسيما على مستوى القطاع الصحي وذلك من خلال عدة مشاريع سيتم مناقشتها ودراستها مع الوفد الفرنسي بناء على الاستطلاعات التي قام بها في زيارته إلى قضاء جبيل".

إلى ذلك، أكد نائب رئيس منطقة PACA جان بيار كولان "أن هناك حاجات طارئة في قضاء جبيل على مستوى قطاعات التربية والصحة والبيئة"، مشيرا إلى أنه "سيتم تحديد الأولويات في الأسابيع المقبلة ليصار إلى البدء في تنفيذها في أسرع وقت ممكن".

وختاما، قلد كولان ابي رميا ميدالية منطقة Région Sud نيابة عن رئيس منطقة PACA رينو موزوليي (Renaud Muselier) تقديرا لعطاءاته وجهوده في قضاء جبيل ولعمله الدائم على تفعيل التعاون بين لبنان وفرنسا بصفته رئيسا للجنة الصداقة البرلمانية اللبنانية الفرنسية.

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