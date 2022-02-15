الرئيس عون يترأس جلسة مجلس الوزراء عند الثالثة وعلى جدول اعمالها 18 بندا

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رئيس الجمهورية عرض مع سفير نيوزيلندا لما يمكن ان تقدمه بلاده لمساعدة لبنان

الوزيرة السابقة شريم من قصر بعبدا: للاسراع في بت ملفات الجامعة اللبنانية لاعادة انتظام عملها

يترأس رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عند الثالثة بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا، جلسة مجلس الوزراء وعلى جدول اعمالها 18 بندا ابرزها خطة الكهرباء، وطلب وزارة الداخلية والبلديات الموافقة على التدابير الواجب اتخاذها لاجراء الانتخابات النيابية العامة للعام 2022 وتأمين الاعتمادات المطلوبة لهذه الغاية.

سفير نيوزيلندا

الى ذلك، استقبل الرئيس عون قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، سفير نيوزيلندا في لبنان GREG LEWIS وعرض معه العلاقات بين لبنان ونيوزيلندا لا سيما منها العلاقات التجارية وسبل تطويرها بين البلدين إضافة الى ما يمكن ان تقدمه نيوزيلندا لمساعدة لبنان في مواجهة التحديات الاقتصادية والسياسية الراهنة فضلا عن انتشار وباء "كورونا".

الوزيرة السابقة غادة شريم

واستقبل الرئيس عون الوزيرة السابقة غادة شريم واجرى معها جولة افق تناولت التطورات السياسية الراهنة والأوضاع المستجدة.

وأوضحت الوزيرة السابقة شريم ان البحث مع الرئيس عون تناول ملفات الجامعة اللبنانية وضرورة الإسراع في بتها لاعادة انتظام العمل في الجامعة الوطنية التي تنتمي اليها الوزيرة.

كما تطرق البحث الى الوضع في تلفزيون لبنان.

النائب سليم عون وعائلة المرحوم عادل الشويري

وفي قصر بعبدا، النائب سليم عون مع وفد من عائلة المدير العام السابق لوزارة الزراعة المرحوم الدكتور عادل الشويري الذي شكر رئيس الجمهورية على مواساة العائلة بوفاة فقيدها ومنحه وساما تقديرا لعطاءاته في مختلف المواقع الإدارية التي تولاها.

ونوه الرئيس عون بالراحل ومناقبيته واخلاصه في عمله في الوظائف التي تولاها خدمة للبنان والإدارة اللبنانية.